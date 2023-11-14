Alasan Hitler Membenci Yahudi

BERLIN - Adolf Hitler merupakan seorang politikus Jerman yang lahir di Austria. Ia menjadi diktator Jerman dari tahun 1933 hingga mengakhiri hidupnya pada tahun 1945.

Hitler mencapai puncak kekuasaan sebagai pemimpin Partai Nazi, menjabat sebagai kanselir pada tahun 1933, dan kemudian mengambil gelar Führer und Reichskanzler pada tahun 1934.

Ia terlibat aktif dalam operasi militer sepanjang perang dan memiliki peran penting dalam peristiwa Holocaust, yang menyebabkan genosida terhadap sekitar enam juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya.

Hitler memiliki kebencian yang ekstrim terhadap orang Yahudi, yang menyebabkan terjadinya peristiwa Holocaust. Sejarawan masih berdebat mengenai alasan di balik kebencian Hitler terhadap orang Yahudi, karena ada banyak faktor yang mungkin berperan.

Holocaust adalah tindakan penganiayaan dan pembantaian terorganisir yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman, sekutu mereka, dan para pendukungnya terhadap enam juta orang Yahudi Eropa.

Menurut United States Holocaust Memorial Museum, periode Holocaust berlangsung dari tahun 1933 hingga 1945. Dimulai pada Januari 1933 ketika Hitler dan Partai Nazi berkuasa di Jerman.

kejadian Holocaust berakhir pada Mei 1945 setelah Sekutu mengalahkan Jerman Nazi dalam Perang Dunia II. Terkadang, Holocaust juga dikenal sebagai "Shoah," sebuah kata Ibrani yang berarti "malapetaka."

Melihat perlakuan buruk terhadap orang-orang Yahudi selama Holocaust, kebencian Hitler terhadap mereka dengan sangat ekstrim, dan cukup banyak orang Jerman yang mendukung gagasan Hitler, apakah alasan dibalik semua ini?

Dilansir dari berbagai sumber, Hitler bersama Partai Nazi, menargetkan orang Yahudi karena mereka memiliki pandangan Antisemitisme yang sangat kuat. Pandangan ini mencakup prasangka buruk dan kebencian terhadap orang Yahudi, yang merupakan prinsip dasar dari ideologi Nazi dan menjadi fondasi pandangan dunia mereka.