INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Negara dengan Penganut Yahudi Terbesar di Dunia

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:36 WIB
10 Negara dengan Penganut Yahudi Terbesar di Dunia
10 negara dengan penganut Yahudi terbesar di dunia (Foto: Ilustrasi/AFP)
A
A
A

ISRAEL - Setiap orang tentu memiliki sesuatu yang diyakininya benar, absolut, sakral, dan patut mendapat penghormatan khusus. Hal tersebut disebut sebagai agama.

Salah satu agama tertua di dunia adalah Yahudi. Menurut Jewish Virtual Library, Yahudi atau Yudaisme adalah agama sekaligus bangsa dan budaya.

Yudaisme terdiri dari empat gerakan besar. Keempat gerakan tersebut antara lain Ortodoks, Konservatif, Reformasi, dan Rekonstruksionis. Kebanyakan orang Israel sering digambarkan sebagai "sekuler." Namun mayoritas ikut merayakan hari raya Yahudi, dan memiliki pengetahuan tentang sejarah dan budaya Yahudi.

Melansir Britannica, pada mulanya Yahudi merujuk pada anggota suku atau Kerajaan Yehuda di Israel Kuno. Setelah peristiwa Pembuangan Babel, istilah Yahudi digunakan untuk penganut agama Yahudi, yang masih mempertahankan identitas mereka.

Hingga 2022 lalu, jumlah populasi Yahudi secara global berkisar 15 juta, yang tersebut di berbagai negara dan benua. Meskipun tidak tersebar merata, terciptalah komunitas yang menarik, dengan berbagai budaya dan praktiknya.

Di tahun 2023, populasi inti Yahudi di dunia, diperkirakan berjumlah 15,7 juta dari 8 miliar populasi di seluruh dunia. Negara mana saja yang memiliki penganut Yahudi terbesar?

Halaman:
1 2
      
