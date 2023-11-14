Biden dan 2 Menteri AS Digugat Atas Keterlibatan dalam Genosida oleh Israel di Gaza

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan dua anggota kabinetnya dituntut karena gagal mencegah dan membantu serta bersekongkol dengan Israel dalam melakukan “genosida” di Gaza.

BACA JUGA: Jokowi Minta Biden Hentikan Kekejaman Israel di Gaza

Pengaduan federal, yang diajukan pada Senin, (13/11/2023) terhadap Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, menuduh mereka “gagal mencegah dan terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung di pemerintah Israel”.

Kelompok kebebasan sipil di New York, Center for Constitutional Rights (CCR), mengajukan gugatan atas nama organisasi hak asasi manusia Palestina, warga Palestina di Gaza, dan warga AS yang memiliki kerabat di daerah kantong yang terkepung tersebut, yang telah menghadapi pemboman tanpa henti oleh Israel selama lebih dari sebulan. menerima dana dan senjata dari pemerintah AS.

Lebih dari 11.200 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak Israel melancarkan serangan pada 7 Oktober. Serangan ini menyusul serangan Hamas di Israel, yang menewaskan sekira 1.200 orang.

“Banyak pemimpin pemerintah Israel telah menyatakan niat genosida dengan jelas dan menerapkan karakterisasi yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, termasuk ‘manusia hewan’,” tulis CCR dalam pengantar keluhannya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Dikatakan bahwa “pernyataan niat” tersebut, jika digabungkan dengan “pembunuhan massal” terhadap warga Palestina, mengungkapkan “bukti kejahatan genosida yang sedang berlangsung”.