Gempa M2,6 Guncang Kupang NTT

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 07:36 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.6, 14-Nov-2023 07:36:40WIB, Lok:9.75LS, 123.52BT (48 km BaratLaut KAB-KUPANG-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )