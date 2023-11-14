Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Berdayakan Masyarakat Desa, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Menjahit di Trenggalek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:07 WIB
Berdayakan masyarakat desa, relawan Ganjar gelar pelatihan menjahit di Trenggalek.
Berdayakan masyarakat desa, relawan Ganjar gelar pelatihan menjahit di Trenggalek. (Ist)
TRENGGALEK - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) mengadakan pelatihan menjahit. Pelatihan tersebut diselenggarakan pendukung Ganjar Pranowo itu di Griya Sambung Rasa TKM Mandiri, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Selasa (14/11/2023).

Dalam pelatihan itu, warga Desa Prambon diajarkan untuk mehamami istilah-istilah menjahit, mengerti pengoperasian mesin jahit, mengetahui jenis-jenis kain, hingga belajar membuat pola pakaian dan teknik menjahit dasar.

Koordinator Daerah GMC Kabupaten Trenggalek Arika Hafidz mengatakan, pelatihan yang digelar bekerja sama dengan Kelompok Kerja Mandiri (KKM) bernama Srikandi Prambon Production ini diadakan untuk memberikan keterampilan praktis kepada warga Desa Prambon agar mereka bisa memulai usaha di bidang jasa jahit.

“Dengan adanya pelatihan ini semoga bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Prambon khususnya dan di Kabupaten Trenggalek pada umumnya,” kata Arika, dalam keterangannya.

Menurut Arika, usaha di bidang jahit akan terus bertahan karena masih banyak orang yang mengandalkan usaha jasa jahit untuk kebutuhan pakaian sehari-hari ataupun modifikasi busana.

Terlebih, skill menjahit juga tidak hanya bisa digunakan untuk membuat pakaian. Tapi juga jahitan lain seperti sprei, sarung bantal, selimut, tas, masker kain, taplak, hingga gorden.

“Dengan skill menjahit, warga di Desa Prambon ini juga bisa menerima orderan dari hajatan-hajatan,” kata Arika.

Arika berharap warga Desa Prambon bisa semakin berdaya dan meningkat perekonomiannya. Arika juga berharap silaturahmi antar warga selalu terjalin.

