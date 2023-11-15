Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Parlemen Denmark Bahas RUU Larangan Pembakaran Alquran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:01 WIB
Parlemen Denmark Bahas RUU Larangan Pembakaran Alquran
Foto: Reuters.
A
A
A

KOPENHAGEN - Parlemen Denmark, Selasa (14/11/2023), memulai perdebatan pertama dari tiga perdebatan mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang melarang pembakaran Alquran.

Pada Agustus, pemerintah Denmark mengusulkan undang-undang yang melarang pembakaran salinan Alquran dan teks agama lainnya di tempat-tempat umum.

Pada musim panas lalu di Denmark dan Swedia terjadi rangkaian protes di depan umum yang membakar atau merusak salinan Alquran. Tindakan ini memicu kemarahan di negara-negara Muslim yang menuntut pemerintah negara-negara Nordik menghentikan pembakaran tersebut.

Pemerintah menolak protes yang diajukan sebagian partai oposisi Denmark yang mengatakan bahwa melarang pembakaran Alquran akan melanggar kebebasan berpendapat, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Perdebatan dan pembahasan RUU tersebut akan dilakukan tiga kali sebelum parlemen melakukan pemungutan suara untuk membuat keputusan mengenai RUU itu.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/18/3021054/dituding-dapat-meracuni-konsumen-denmark-tarik-ramen-korea-karena-terlalu-pedas-4XR7B2GCqr.jpg
Dituding Dapat Meracuni Konsumen, Denmark Tarik Ramen Korea karena Terlalu Pedas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019521/polisi-serangan-terhadap-pm-denmark-tidak-bermotif-politik-Xge6I1vHpo.jpg
Polisi: Serangan Terhadap PM Denmark Tidak Bermotif Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/18/3019223/pm-denmark-diserang-dan-dipukuli-di-lapangan-ibu-kota-kopenhagen-FaDXPMKTcN.jpg
PM Denmark Diserang dan Dipukuli di Lapangan Ibu Kota Kopenhagen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/18/2992969/denmark-tutup-jalur-pelayaran-utama-usai-peluncur-rudal-di-kapal-gagal-HDyclSUSAs.jpg
Denmark Tutup Jalur Pelayaran Utama Usai Peluncur Rudal di Kapal Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2954910/frederik-x-resmi-bertakhta-sebagai-raja-baru-denmark-othLVZMeCn.jpg
Frederik X Resmi Bertakhta Sebagai Raja Baru Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/18/2947962/mengenal-putra-mahkota-frederik-pengganti-ratu-denmark-yang-mengundurkan-diri-SvstQH7WTy.jpg
Mengenal Putra Mahkota Frederik, Pengganti Ratu Denmark yang Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement