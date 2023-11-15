Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sekolah Diterjang Banjir, Sudah 2 Pekan Siswa SMA di Rohul Belajar dalam Tenda

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |00:48 WIB
Sekolah Diterjang Banjir, Sudah 2 Pekan Siswa SMA di Rohul Belajar dalam Tenda
Siswa belajar di dalam tenda akibat bangunan sekolah terendam banjir.
A
A
A

PEKANBARU - Para siswa SMA Negeri 2 Bonai Darussalam, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau sudah hampir dua pekan terpaksa belajar di tenda pengungsian yang didirikan BPBD Rohul. Mereka terpaksa belajar di tenda karena bangunan sekolah terendam banjir.

Banjir setinggi 30 sentimeter menerjang SMA Negeri 2 Bonai Darussalam yang ada di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam sejak Selasa 31 Oktober 2023. Semua ruangan terendam banjir. 

BACA JUGA:

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bakal Keruk Semua Kali 

"Setelah belajar di sini perasaan saya sedih. Karena, selama ini belajar di dalam kelas yang tentu lebih nyaman," ujar Reno salah satu siswa kelas X , Selasa (14/11/2023).

Namun demikian, Reno dan kawan-kawannya tetap semangat belajar di tenda yang dibuat tidak jauh dari sekolah, walau dengan kondisi seadanya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bonai Darussalam Martojo mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak baik BPB Rohul, TNI, Polri yang membangun tenda untuk para siswa.

“Saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Bonai Darussalam dan seluruh unsur komite, mengucapkan terima kasih kepada bapak Babinsa Peltu. M Sitepu yang sudah berjuang dalam satu minggu ini bagaimana mengadakan tenda tempat belajar,” ucapnya.

 BACA JUGA:

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah desa, BPBD Rohul dan orang tua siswa yang sudah ikut untuk membantu memindahkan alat-alat sekolah seperti meja siswa, meja guru dan alat-alat pembelajaran lainnya sehingga aktifitas belajar dapat dilaksanakan," ungkap Martojo. 

Mereka berharap hujan deras yang berpotensi terjadi lagi tidak kembali memicu banjir parah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement