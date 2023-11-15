Sekolah Diterjang Banjir, Sudah 2 Pekan Siswa SMA di Rohul Belajar dalam Tenda

PEKANBARU - Para siswa SMA Negeri 2 Bonai Darussalam, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau sudah hampir dua pekan terpaksa belajar di tenda pengungsian yang didirikan BPBD Rohul. Mereka terpaksa belajar di tenda karena bangunan sekolah terendam banjir.

Banjir setinggi 30 sentimeter menerjang SMA Negeri 2 Bonai Darussalam yang ada di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam sejak Selasa 31 Oktober 2023. Semua ruangan terendam banjir.

"Setelah belajar di sini perasaan saya sedih. Karena, selama ini belajar di dalam kelas yang tentu lebih nyaman," ujar Reno salah satu siswa kelas X , Selasa (14/11/2023).

Namun demikian, Reno dan kawan-kawannya tetap semangat belajar di tenda yang dibuat tidak jauh dari sekolah, walau dengan kondisi seadanya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bonai Darussalam Martojo mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak baik BPB Rohul, TNI, Polri yang membangun tenda untuk para siswa.

“Saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Bonai Darussalam dan seluruh unsur komite, mengucapkan terima kasih kepada bapak Babinsa Peltu. M Sitepu yang sudah berjuang dalam satu minggu ini bagaimana mengadakan tenda tempat belajar,” ucapnya.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah desa, BPBD Rohul dan orang tua siswa yang sudah ikut untuk membantu memindahkan alat-alat sekolah seperti meja siswa, meja guru dan alat-alat pembelajaran lainnya sehingga aktifitas belajar dapat dilaksanakan," ungkap Martojo.

Mereka berharap hujan deras yang berpotensi terjadi lagi tidak kembali memicu banjir parah.