INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Musim Pancaroba, Ratusan Warga Bandung Barat Terjangkit Demam Berdarah

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:42 WIB
Musim Pancaroba, Ratusan Warga Bandung Barat Terjangkit Demam Berdarah
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Memasuki musim peralihan musim atau disebut pancaroba, masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus ekstra lebih waspada terhadap Demam Berdarah Dangue (DBD). Sebab, tren penyakit yang disebabkan nyamuk aedes aegypti itu biasanya meningkat saat musim pancaroba.

"Yang mesti diwaspadai dari peralihan musim adalah penyebaran penyakit DBD," ujar Kepala Dinas Kesehatan KBB, Hernawan Widjajanto saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dinas Kesehatan KBB sendiri mencatat dari Januari hingga November tahun ini sudah ada 447 warga Bandung Barat yang terkena DBD. Dua di antaranya meninggal dunia.

Hernawan mengimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan memberantas tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tumbuhnya jentik nyamuk aedes aegypti.

