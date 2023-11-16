Menangkan Pemilu 2024, Partai Perindo Rapat Konsolidasi di Pali Sumsel

PALI - Partai Perindo terus bergerak menuju kemenangan dengan menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelum memulai rapat Partai Perindo Sumatera Selatan dan Kabupaten Pali, mereka menyuarakan yel-yel dukungan kepada Palestina.

Kemudian, rapat pun dimulai yang dihadiri oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Febuar Rahman, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Pali, Iskandar Kuntji dan jajaran pengurus Partai Perindo Pali dan Caleg DPR RI, DPRD Provinsi beserta DPRD Kabupaten.

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memantapkan strategi pemenangan Partai Perindo dan mencapai target masuk parlemen di Senayan, Jakarta. Di mana, mulai dari Caleg DPR RI, DPRD Provinsi hingga ke kabupaten kota akan bekerja sama untuk memenangkan Partai Perindo.