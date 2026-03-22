Geger! Potongan Tubuh Manusia Ditemukan dalam Karung di Samarinda

SAMARINDA – Suasana Hari Raya Idulfitri di Kota Samarinda mendadak mencekam setelah warga menemukan potongan tubuh manusia di kawasan Sempaja Utara, Sabtu (21/3/2026).

Peristiwa mengerikan ini terjadi di Jalan Batung Klanduk, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Penemuan pertama kali dilaporkan oleh dua anak yang tengah bermain di sekitar lokasi.

Keduanya menemukan sebuah karung mencurigakan dan segera melaporkannya kepada warga setempat. Ketua RT, Aang, bersama warga kemudian mendatangi lokasi untuk memeriksa isi karung tersebut. Saat dibuka, warga dikejutkan dengan temuan yang diduga potongan tubuh manusia.

"Kita langsung melapor ke polisi," kata Ketua RT setempat, Aang.

Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan memicu kepanikan warga. Lokasi kejadian yang relatif sepi dan minim akses turut menambah suasana mencekam.

Petugas dari Polresta Samarinda yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Garis polisi pun dipasang untuk mengamankan area.