INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Cara Unik Perindo Menangkan Pemilu 2024, Kenalkan Caleg lewat Turnamen Bulu Tangkis

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:42 WIB
Turnamen bulu tangkis Partai Perindo
A
A
A

 

BANDUNG - Partai Perindo punya cara unik dalam mengenalkan calon legislatif (caleg) yang akan maju pada Pemilu 2024. Salah satunya dengan menggelar turnamen bulu tangkis se-Kota Bandung di GOR Saluyu, Jalan Cibeunying Kolot, Kecamatan Coblong.

Turnamen yang diinisasi tiga caleg Partai Perindo untuk DPR RI, DPRD Jabar, dan DPRD Kota Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 ini terbagi dalam dua kelas yakni AA dan CC. Kelas AA diikuti 20 pasang peserta sedangkan CC 50 pasang peserta.

Ketiga caleg tersebut masing-masing Ferry Kurnia Rizkiyansyah (caleg DPR RI Dapil 1 Jabar), Epi Sutisna (Caleg DPRD Jabar Dapil 1), dan Kiki Rudiana (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 1).

"Jadi ini masih terkait dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Kami dari Partai Perindo menggelar turnamen bulu tangkis sekaligus memperkenalkan caleg yang akan maju pada Pemilu 2024 dari dapil 1," kata Epi Sutisna, Kamis (16/11/2023).

Menurut Epi, turnamen bulu tangkis ini mengambil tema mempererat persudaraan dan persatuan. Tema ini, kata dia, diambil untuk mengingatkan tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pahlawan.

"Para pahlawan kita dulu mempertahankan persatuan. Maka, kita mengambil tema dalam turnamen bulu tangkis ini mempererat persaudaraan dan persatuan agar kita selalu ingat cita-cita para pahlawan," ujar Epi.

Halaman:
1 2
      
