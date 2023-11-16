Syarat Keluar Gaza untuk Warga Palestina

GAZA – Proses keluar dari Jalur Gaza bagi warga Palestina bukanlah perjalanan yang mudah. Apalagi saat ini Jalur Gaza dikelilingi oleh blokade pasukan Israel dan terus dihujani serangan misil.

Sejak diberlakukannya pembatasan pergerakan oleh berbagai pihak terkait konflik di Timur Tengah, syarat keluar dari Gaza semakin rumit dan memerlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait.

Warga Palestina yang berkeinginan keluar dari wilayah ini harus menghadapi berbagai kendala, seperti pemeriksaan keamanan di perbatasan dan izin khusus yang diperlukan untuk memasuki negara tetangga.

Dilansir dari USA Today, untuk dapat meninggalkan Gaza, warga Palestina harus melewati tiga penyeberangan, yaitu Penyeberangan Rafah, yang dikontrol oleh Mesir, dan Penyeberangan Erez juga Kerem Shalom, yang dikontrol penuh oleh Israel.

Warga Palestina yang ingin keluar melalui Penyeberangan Erez harus mendapatkan izin keluar dari Hamas, yang mengontrol wilayah Gaza, dan izin masuk dari Israel.

Sedangkan untuk Penyeberangan Rafah, diperlukan izin masuk dari Mesir dan juga izin dari Otoritas Nasional Palestina. Namun, warga Palestina yang ingin melewati Rafah harus sabar menunggu sampai penyeberangan dibuka.

BACA JUGA: 20 Ambulans Lewati Penyeberangan Rafah Menuju Gaza Jemput Warga Palestina yang Terluka

Dikutip dari Gisha, penyebrangan Rafah sering kali ditutup untuk waktu yang lama dan tidak dapat diprediksi kapan jalur tersebut dibuka, sehingga akan lebih sulit bagi warga Palestina untuk meninggalkan Jalur Gaza.

Mereka yang ingin keluar dari wilayah Gaza harus menyatakan tujuan perjalanan dan memberikan bukti, seperti visa, undangan resmi, atau dokumen lain yang mendukung proses keluar dari wilayah tersebut.