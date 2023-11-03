Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

20 Ambulans Lewati Penyeberangan Rafah Menuju Gaza Jemput Warga Palestina yang Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:33 WIB
20 Ambulans Lewati Penyeberangan Rafah Menuju Gaza Jemput Warga Palestina yang Terluka
20 ambulans lewati penyeberangan Rafah menuju Gaza menjemput warga yang terluka (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA – Dua puluh ambulans dari Bulan Sabit Merah Mesir melewati perbatasan Rafah dan menyeberang ke Gaza untuk menjemput warga Palestina yang terluka pada Jumat (3/11/2023) pagi waktu setempat.

Seorang pejabat perbatasan Mesir mengatakan kepada CNN di lapangan, ambulans tersebut diperkirakan dapat membawa kembali 29 orang, termasuk sembilan anak yang menderita kanker.

Tiga warga Palestina yang terluka melintasi perbatasan Rafah untuk menerima perawatan di rumah sakit Mesir pada Kamis (2/11/2023), sehingga jumlah total yang telah dipindahkan ke Mesir untuk perawatan menjadi 48 orang.

Seperti diketahui, setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza, penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza adalah satu-satunya rute yang memungkinkan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah Palestina.

Menurut angka yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah pada Kamis (2/11/2023), yang diambil dari sumber-sumber di daerah kantong yang dikuasai Hamas, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang, setengah dari mereka adalah anak-anak, dan melukai sekitar 22.000 lainnya.

Organisasi-organisasi kemanusiaan telah menggambarkan kondisi bencana di mana ketertiban sipil mulai rusak, dan telah mengeluarkan seruan yang semakin mendesak untuk melakukan gencatan senjata agar bantuan yang sangat dibutuhkan dapat masuk ke Gaza. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pada Rabu (1/11/2023) setelah kembali dari Gaza bahwa skala tragedi ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement