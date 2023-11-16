Serangan Udara Israel Hantam Pemukiman dan Masjid Gaza, 50 Warga Sipil Tewas dan Puluhan Terluka

Serangan udara Israel hantam pemukiman dan masjid di Gaza tewaskan 50 orang (Fioto: Anadolu Agency)

GAZA - Menurut kantor berita resmi Palestina, sekitar 50 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang dilakukan pada Rabu (15/11/2023) malam.

Wafa melaporkan bahwa pesawat militer Israel menargetkan lingkungan pemukiman Sabra di tengah Jalur Gaza dan menghantam sebuah masjid.

Kantor berita tersebut mengatakan serangan lebih lanjut menyebabkan tiga orang tewas di sekolah Malaysia di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza dan seorang anak tewas dalam pemboman di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel belum mengomentari klaim tersebut, namun mengatakan serangan udaranya menargetkan infrastruktur Hamas. BBC belum dapat memverifikasi laporan tersebut.

Pada Senin (13/11/2023), kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 11.240 orang telah terbunuh, termasuk 4.630 anak-anak, sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Sementara itu, militer Israel mengatakan dua tentaranya telah tewas dalam pertempuran di Gaza sejak invasi darat dimulai pada akhir Oktober lalu, sehingga totalnya menjadi 50 orang.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Kfir Itzhak Franco dan Asaf Master adalah tentara terbaru yang terbunuh.