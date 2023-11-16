Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Hantam Pemukiman dan Masjid Gaza, 50 Warga Sipil Tewas dan Puluhan Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:03 WIB
Serangan Udara Israel Hantam Pemukiman dan Masjid Gaza, 50 Warga Sipil Tewas dan Puluhan Terluka
Serangan udara Israel hantam pemukiman dan masjid di Gaza tewaskan 50 orang (Fioto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA - Menurut kantor berita resmi Palestina, sekitar 50 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang dilakukan pada Rabu (15/11/2023) malam.

Wafa melaporkan bahwa pesawat militer Israel menargetkan lingkungan pemukiman Sabra di tengah Jalur Gaza dan menghantam sebuah masjid.

Kantor berita tersebut mengatakan serangan lebih lanjut menyebabkan tiga orang tewas di sekolah Malaysia di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza dan seorang anak tewas dalam pemboman di kota Khan Younis di Gaza selatan.

Militer Israel belum mengomentari klaim tersebut, namun mengatakan serangan udaranya menargetkan infrastruktur Hamas. BBC belum dapat memverifikasi laporan tersebut.

Pada Senin (13/11/2023), kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 11.240 orang telah terbunuh, termasuk 4.630 anak-anak, sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

Sementara itu, militer Israel mengatakan dua tentaranya telah tewas dalam pertempuran di Gaza sejak invasi darat dimulai pada akhir Oktober lalu, sehingga totalnya menjadi 50 orang.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Kfir Itzhak Franco dan Asaf Master adalah tentara terbaru yang terbunuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement