Kerahkan Jet Tempur, Israel Klaim Berhasil Serang Rumah Pemimpin Hamas di Gaza

Israel klaim berhasil serang rumah pemimpin Hamas di Gaza (Foto: Reuters)

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka telah menyerang rumah pemimpin senior Hamas, Ismail Haniyeh, di Gaza.

Meskipun Haniyeh, kepala biro politik kelompok tersebut, tinggal di Qatar, militer Israel mengklaim rumahnya digunakan sebagai infrastruktur teroris dan tempat pertemuan para pejabat senior organisasi.

Mereka mengaku menggunakan jet tempur pada Rabu (15/11/2023) malam untuk menyerang properti tersebut.

BBC belum bisa memverifikasi klaim IDF secara independen.

Seperti diketahui, Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada 2017, namun telah tinggal di Qatar selama beberapa tahun.

Dia adalah anggota terkemuka Hamas pada akhir 1980-an dan dipenjarakan oleh Israel selama tiga tahun.