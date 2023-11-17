Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kremlin Ambil Alih Perusahan Bir Carlsberg, Bos dan Manajer Top Ditangkap

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:33 WIB
Kremlin Ambil Alih Perusahan Bir Carlsberg, Bos dan Manajer Top Ditangkap
Kremlin ambil alih perusahaan bir Carlsberg (Foto: PA Media)
A
A
A

RUSIA – Bos perusahaan bir Carlsberg di Rusia dan seorang top manajer telah ditangkap setelah Kremlin mengambil alih perusahaan bir di negara tersebut.

Denis Sherstennikov dan Anton Rogachevsky, bos di anak perusahaan Carlsberg di Rusia, Baltika Breweries, ditahan pada Rabu (15/11/2023).

Hal ini terjadi setelah Carlsberg menghentikan bisnisnya di Rusia bulan lalu karena negara itu mengambil alih Baltika pada Juli lalu.

Keduanya dituduh melakukan penipuan, namun Carlsberg mencap tuduhan tersebut palsu.

“Sangat mengerikan bahwa upaya negara Rusia untuk membenarkan pengambilalihan ilegal bisnis kami di Rusia kini telah berkembang menjadi menargetkan karyawan yang tidak bersalah,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

Ia menambahkan keselamatan para karyawannya, termasuk mereka yang berada di Rusia, selalu menjadi prioritas utama dan mengatakan pihaknya akan melakukan apa yang BISA untuk membantu para karyawan dalam situasi sulit ini.

Bulan lalu, bos Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, mengatakan Kremlin telah “mencuri bisnis kami di Rusia”.

Perusahaan pembuat bir asal Denmark ini sedang dalam proses menjual Pabrik Bir Baltika karena ingin meninggalkan pasar Rusia, sebelum pemerintah mengambil alih kendali perusahaan tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
