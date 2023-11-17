Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berenang di Situ Ciburuy Bandung Barat, Bocah SD Tewas Tenggelam

Berenang di Situ Ciburuy Bandung Barat, Bocah SD Tewas Tenggelam
Ilustrasi/Foto: Istimewa
BANDUNG BARAT - Seorang pelajar SD berinisial F meninggal dunia usai tenggelam di perairan Situ Ciburuy, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Jumat (17/11/2023) siang.

Bocah berusia 9 tahun asal Kampung Sukamulya RT 03/25, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang itu tenggelam ketika bermain di perairan Situ Ciburuy. Ia bersama teman-temannya berenang di area perbatasan Kampung Ciburuy dan Kampung Sirnasari.

"Kurang lebih ada 5 atau 6 anak yang berenang sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka berenang di area yang sepi dan jarang terpantau," ungkap Kepala Desa Ciburuy, Firmansyah saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Firmansyah mengatakan, bocah tersebut kemungkinan tidak bisa berenang Sehingga koban yang tengah berenang itu tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri. Bocah tersebut langsung dievakuasi atlet dayung yang sedang berlatih.

"Tadi dievakuasi oleh teman-teman atlet dayung yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Saat dievakuasi bocah tersebut sudah tidak sadarkan diri," terang Firmansyah.

Menurutnya, debit air di Situ Ciburuy saat ini tidak terlalu dalam, namun kondisinya terbilang tidak aman untuk digunakan sebagai ruang bermain atau sekadar berenang anak.

"Debit air sekarang memang rendah, cuman memang dalam bagi anak-anak. Dalamnya kurang lebih hanya 1,5 meter. Namun di dasar ada lumpur yang tebal. Jadi memang bukan untuk berenang apalagi anak-anak," tutur Firmansyah.

