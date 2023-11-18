Tersengat Tawon Tanah, Pasangan Lansia di Pajangan Bantul Dilarikan ke RS

BANTUL - Dua orang lansia asal Dusun Kunden, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul harus dilarikan ke rumah sakit akibat sengatan tawon tanah. Kejadian tersebut dialami oleh Warsodiyono (70) dan Miskinem (65).

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (17/11/2023) sore.

Dijelaskan, awalnya salah seorang saksi bernama Miskidi (65) warga setempat sedang berjalan kaki hendak ke bulak sawah. Saat itu, dari kejauhan saksi mendengar ada teriakan orang meminta tolong.

"Saksi kemudian mendekat dan berusaha mengusir tawon-tawon tersebut," ujarnya, Jumat (17/11/2023).