HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Antara Kualitas Demokrasi dan Perjalanan Kereta Api

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:22 WIB
Humor Gus Dur : Antara Kualitas Demokrasi dan Perjalanan Kereta Api
Abdurrahman Wahid (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presien Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sosok humoris. Pernyataannya kerap membuat yang mendengarnya tertawa.

Selain itu, tak jarang ia berkelakar ketika diwawancara wartawan. Melansir nu.or.id, Minggu (19/11/2023), setahun sebelum Reformasi,Gus Dur diundang salah satu stasiun televisi swasta untuk membahas kualitas demokrasi di era Orde Baru.

“Gus, jika kemajuan demokrasi kita dianalogikan dengan menempuh perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, kita sudah sampai di mana sekarang?” tanya sang reporter.

“Kita sampai di Bekasi gitulah,” kata Gus Dur enteng.

Jawaban Gus Dur membuat sang reporter terperanjat. Bukan karena jawabannya, tetapi terbayang penguasa akan marah.

Halaman:
1 2
      
