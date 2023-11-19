Penjaga Hewan Peliharaan di Samarinda Tewas Diterkam Harimau Milik Majikannya

SAMARINDA - Suprianda (27) tewas diterkam harimau milik majikannya di Jalan Wahid Hasyim II, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Sabtu (18/11/2023), sekira pukul 11.00 Wita. Korban bekerja sebagai keeper (penjaga) harimau milik seorang pengusaha Samarinda.

Adik korban, Hanifa mengatakan, korban ditemukan tewas saat memberi makan anjing dan harimau milik majikannya.

"Dia sudah tiga tahun bekerja di situ. Tugasnya ngasih makan anjing dan harimau," kata Hani kepada wartawan.

Kata Hani, jasad korban ditemukan pertama kali oleh majikannya, di dalam kandang harimau yang tertutup rapat. Hal itu berawal ketika sang istri korban khawatir karena korban terlalu lama di rumah majikannya.

"Kalau ngasih makan itu cuma sebentar, ini katanya lama sekali," ujarnya.

Berulang kali istri korban menelpon, namun tak ada jawaban. Dia lantas menuju rumah majikan korban dan mencari suaminya.

"Istrinya datang ke rumah bosnya. Di sana pembantu bilang tidak ada kelihatan. Di kandang juga dipanggil tidak jawab," imbuhnya.