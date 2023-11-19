Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda di Lampung Nekat Mencuri Pagar Besi Milik Anggota Polri

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |04:30 WIB
Pemuda di Lampung Nekat Mencuri Pagar Besi Milik Anggota Polri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang warga Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah berinisial RS (23) ditangkap polisi lantaran mencuri pagar besi.

RS ditangkap lantaran mencuri 2 pagar di ladang milik anggota Polri di Jalan Areal peladangan Tipo Raya, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Kapolsek Gunung Sugih, AKP Wawan Budiharto mengatakan, aksi pencurian itu dinilai telah direncanakan. Pasalnya pelaku telah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut 2 pagar besi tersebut.

"Ya benar. Pintu gerbang yang dicuri pada Senin 6 November 2023 oleh pelaku adalah milik anggota Polri, sekarang pelaku sudah diamankan" ujar Wawan dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

Wawan menjelaskan, pencurian itu berawal saat pelaku mendatangi areal perkebunan milik Lukman Nul Hakim (45) pada Senin (6/11) sore.

"Pelaku datang ke lokasi itu menggunakan mobil truk dengan nomor polisi BE 9546 GG. Kemudian, pelaku langsung mencuri 2 pintu gerbang besi dengan panjang 6 meter," kata dia.

Dikatakan Wawan, pelaku melakukan aksi pencuriannya dengan cara mengangkat pintu gerbang tersebut sampai engselnya lepas. Kemudian diangkut menggunakan truk yang telah pelaku bawa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
