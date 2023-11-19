Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Angka Stunting Tinggi, Pandawa Ganjar Aliri Air Bersih di Desa Tablolong NTT

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:39 WIB
Angka Stunting Tinggi, Pandawa Ganjar Aliri Air Bersih di Desa Tablolong NTT
Relawan Ganjar di NTT/ist
A
A
A

KUPANG - Akses air bersih saat ini masih menjadi persoalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Krisis air bersih dinilai menjadi penyebab utama masih tingginya angka stunting di daerat tersebut.

Melihat kondisi ini, Pandawa Ganjar turut menghadirkan bantuan dengan menyediakan bantuan 5.000 liter air bersih di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT.

Warga Desa Tablolong, Bernadet Sabtyani (29) mengatakan Desa Tablolong merupakan salah satu desa di NTT yang mengalami krisis air bersih sejak lama.

"NTT merupakan daerah yang sudah terkenal dengan kekeringannya, di sini cuma punya musim hujan selama 2 kali, karena jarang makannya terkadang kita kesulitan air bersih, bisanya mereka menggunakan air pam yang kebutuhannya pun kadang belum mencukupi," ujar Berna, Minggu (19/11/2023).

Lanjut Berna, kesulitan tersebut terkadang membuat warga menggunakan air yang ada. Namun hal tersebut justru akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat.

"Terkadang para warga terpaksa untuk mandi menggunakan air asin dan itu kadang membuat kulit menjadi gatal karena saking sulitnya air bersih," lanjutnya.

Dengan kehadiran Pandawa Ganjar dalam menyediakan air beraih tersebut, Berna mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan tersebut karena akan berdampak untuk memperbaiki pemenuhan kualitas hidup warta setempat.

Halaman:
1 2
      
