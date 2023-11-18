Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Kemandirian, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Budidaya Sayur Hidroponik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:57 WIB
Dukung Kemandirian, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Budidaya Sayur Hidroponik
Relawan Ganjar gelar pelatihan budidaya sayur hidroponik. (Ist)
A
A
A

 

JEMBER – Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menggelar kegiatan pelatihan budi daya sayur lewat media tanam hidroponik bagi para santri di Pondok Pesantren As-Salam, Desa Tugusari, Kecamatan Bangalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Jawa Timur, Hurriyahi, mengatakan kegiatan dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada santri bahwa menanam dapat dilakukan dengan cara yang mudah.

“Kami mengenalkan kepada santri bahwa menanam tidak harus berada di sawah atau lahan luas. Dapat dilakukan di rumah lewat media tanam hidroponik,” ujar Hurriyahi, di lokasi, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari para peserta. Sebab, menurutnya kegiatan seperti ini sangat jarang di kalangan santri.

“Ini menarik bagi kalangan santri dan gen z untuk kita lakukan kegiatan pelatihan ini. Manfaatnya juga untuk kemandirian santri,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
