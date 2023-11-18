Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Silaturahmi dengan Ulama Se-Jabar, Ganjar Komitmen Bikin Aturan Turunan UU Pesantren

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:50 WIB
Silaturahmi dengan Ulama Se-Jabar, Ganjar Komitmen Bikin Aturan Turunan UU Pesantren
Silaturahmi dengan ulama se-Jabar, Ganjar Pranowo tegaskan komitmen bikin aturan turunan UU Pesantren. (Ist)
A
A
A

 

PURWAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk membuat aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ganjar menegaskan komitmen itu saat bersilaturahmi dengan ulama, kiai ustadz, habib hingga pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Jawa Barat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin, Desa Nagri Kaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jumat (17/11/2023).

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri para pimpinan ponpes dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten itu, Ganjar menegaskan aturan turunan UU Pesantren sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hingga anggaran untuk seluruh ponpes di Indonesia.

"Undang-undangnya sudah ada, maka tugasnya peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang itu. Itulah yang kemudian bisa meyakinkan pada seluruh pengasuh pondok pesantren, santri, dan kiai," kata Ganjar.

Pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membuat peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Ganjar mengajak sejumlah kepala daerah juga untuk membuat perda tentang pesantren.

"Jabar sudah, Jateng sudah, dan saya kira yang punya komitmen pasti melaksanakan, apalagi itu perintah undang-undang," ucapnya.

Ganjar berkomitmen tentang anggaran untuk pesantren. Ia pun menceritakan adanya anggaran yang dihibahkan pada saat dirinya menjadi gubernur Jawa Tengah yang mencapai ratusan miliar untuk para guru agama di lintas agama.

"Apakah Pak Ganjar punya perhatian kepada guru agama lainnya?" kata Ganjar ketika ditanya komitmen pada kalangan pesantren.

"Dan saya ceritakan, setiap tahun kami menghibahkan kurang lebih Rp270 miliar setiap tahun ke Kemenag untuk dibagikan kepada guru agama. Guru ngaji, Hindu, Kristen, dan sebagainya untuk memberikan penghormatan saja," tutur Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar membahas tentang program Jateng Bersalawat. Sejumlah ulama mengusulkan agar adanya 'Istana Bersalawat'.

