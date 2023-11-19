Gempa M3,8 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,8 mengguncang Maluku Barat Daya, Maluku, pukul 09.27 WIB, Minggu (19/11/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.56 LS, 127.84 BT atau 65 Km Timur Laut Maluku Barat Daya. Adapun gempa tersebut berkedalaman 158 Km.

BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)