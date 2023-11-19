Mahasiswa Asal Bogor Terjungkal Tabrak Pintu Mobil Dibuka Mendadak, Alami Cedera Kepala

SLEMAN - Nasib apes dialami oleh Rezki Ramadhan (24), mahasiswa asal Kampung Plered, Pabuaran, Bojonggede, Bogor. Korban terpaksa dilarikan ke RSUP Sarjito usai mengalami luka cedera kepala. Sepeda motor korban menabrak pintu mobil yang dibuka mendadak oleh penumpang.

Kapolsek Mlati Kompol Martinus Griavinto Sakti mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Magelang KM 5,8 tepatnya depan Donatelo Dusun Kutu Tegal, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman. Kecelakaan tersebut melibatkan Honda BeAt R-3910-APB dengan mobil Hyundai Santafe AB-1934-QR.

"Kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu (19/11/2023) dinihari sekira pukul 04.00 WIB," ungkapnya.

Kecelakaan tersebut bermula ketika sebelum kejadian mobil Hyundai Santafe AB-1934-QR yang dikemudikan R (27) perempuan warga Perum Harmoni Sentosa No. 1 Mancasan Wedomartani, Ngemplak Sleman berhenti parkir menghadap selatan

Sedangkan sepeda motor Honda Beat R-3910-APB dikendarai korban melaju dari arah utara ke selatan atau arah Jombor-Selokan). Sesampai di TKP penumpang mobil Hyundai Santafe AB-1934-QR, PDIA (27) perempuan warga Kayunan, Donoharjo Kapanewon Ngaglik Sleman bermaksud membuka pintu belakang kanan.

"Nampaknya penumpang tersebut kurang hati-hati ketika membuka pintu,"ujarnya.