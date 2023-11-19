Ganjar Creasi Kompak Bersama Warga Bersihkan Pantai Pandean Situbondo

SITUBONDO- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam G-Creasi atau generasi alumni muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair) bersama warga Desa Wonorejo membersihkan Pantai Pandean Situbondo, Jawa Timur.

“G-Creasi menggelar kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat. Karena Situbondo memiliki garis pantai yang sangat panjang, otomatis melalui pendekatan gerakan ini kami hadir,” ujar Koordinator Lapangan G-Creasi Situbondo, Izzul Muttaqin, Minggu (19/11/2023).

Dia berharap, dengan hadirnya G-Creasi di tengah masyarakat dapat menarik perhatian untuk bersama-sama memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

“Lewat pendekatan dan gerakan ini diharap bisa menarik perhatian masyarakat, kemudian bersama-sama memberikan dukungan. Alhamdulillah antusias sangat tinggi dan masyarakat ikut mendukung,”tandasnya.

Salah satu peserta gerakan bersih pantai sekaligus warga Umaro’ah mengapresiasi kegiatan G-Creasi kali ini.