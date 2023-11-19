Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Creasi Kompak Bersama Warga Bersihkan Pantai Pandean Situbondo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |13:25 WIB
Ganjar Creasi Kompak Bersama Warga Bersihkan Pantai Pandean Situbondo
Relawan Ganjar Bersih-Bersih Pantai di Situbondo/ist
A
A
A

SITUBONDO- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam G-Creasi atau generasi alumni muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair) bersama warga Desa Wonorejo membersihkan Pantai Pandean Situbondo, Jawa Timur.

“G-Creasi menggelar kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat. Karena Situbondo memiliki garis pantai yang sangat panjang, otomatis melalui pendekatan gerakan ini kami hadir,” ujar Koordinator Lapangan G-Creasi Situbondo, Izzul Muttaqin, Minggu (19/11/2023).

Dia berharap, dengan hadirnya G-Creasi di tengah masyarakat dapat menarik perhatian untuk bersama-sama memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

“Lewat pendekatan dan gerakan ini diharap bisa menarik perhatian masyarakat, kemudian bersama-sama memberikan dukungan. Alhamdulillah antusias sangat tinggi dan masyarakat ikut mendukung,”tandasnya.

Salah satu peserta gerakan bersih pantai sekaligus warga Umaro’ah mengapresiasi kegiatan G-Creasi kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement