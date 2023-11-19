Sholawat Nusantara, Doa Kemenangan Ganjar-Mahfud Menggema di Madiun

MADIUN - Masyarakat berkumpul bersama Sahabat Ganjar untuk menggelar doa bersama "Sholawat Nusantara" untuk kesuksesan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Lapangan Desa Sugiwaras, Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi kebersamaan masyarakat yang luar biasa. Kegiatan bertajuk Sholawat Nusantara: Ganjar Mahfud Presiden dan Wakil Presiden 2024 digelar pada Sabtu 18 November 2023.

BACA JUGA: Siti Atikoh Selesaikan Full Marathon 42 km dalam Waktu 5 Jam 46 Menit

Penampilan hadroh yang memukau dari Tim Hadroh Semut Ireng Hadroh Mafia Sholawat dengan lantunan maulid nabi oleh tokoh habaib Habib Ahmad.l Al Hasan Alaydrus mengawal doa bersama.

Kehadiran pendiri mafia sholawat, Gus Ali Gondrong, dan mendapat kehormatan dengan kehadiran K.H. Ahmad Muwafiq, atau akrab disapa Gus Muwafiq menambah kegiatan terasa sangat spesial.

Riuh tepuk tangan dan sholawat yang dari ribuan masyarakat yang hadir dalam menyambut kehadiran Gus Muwafiq. Ia turut memberikan tausiyah dalam suasana yang khidmat.

"Ketulusan doa kita akan menjadi kekuatan yang mengiringi perjalanan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semoga amanah ini menjadi bagian dari perubahan yang membawa kebaikan untuk nusa dan bangsa," kata Gus Muwafiq.