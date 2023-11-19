Tabrak Elf di Lumajang, Perjalanan KA Probowangi Terlambat 13 Menit

JAKARTA - Kereta Api (KA) Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng menghantam Elf di Lumajang, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di kilometer 137+9 petak jalan antara Stasiun Randuagung - Klakah.

Pelaksana harian Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo mengatakan, KA Probowangi sempat berhenti guna dilakukan pemeriksaan.

Namun, kereta dapat dipastikan aman melanjutkan perjalanan. Hanya saja, akibat insiden tersebut KA Probowangi mengalami keterlambatan.

"Akibat dari peristiwa tersebut KA Probowangi mengalami kelambatan 13 menit berangkat dari lokasi," ucap Anwar dalam keterangan, Minggu (19/11/2023).

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi 19.53 WIB. Elf yang tertemper KA Probowangi mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara untuk korban, menurutnya telah dilakukan evakuasi oleh warga sekitar dibantu petugas kepolisian.

"Sedangkan untuk minibus dan penumpangnya dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama warga," katanya.