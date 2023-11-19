Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tabrakan KA Probowangi vs Elf di Lumajang, Ini Identitas 11 Korban Tewas dan 4 Luka Berat

Yayan Nugroho , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |23:52 WIB
Tabrakan KA Probowangi vs Elf di Lumajang, Ini Identitas 11 Korban Tewas dan 4 Luka Berat
Elf ringsek dihantam KA Probowangi/Foto: Yayan Nugroho
A
A
A

 

LUMAJANG - Kecelakaan maut yang terjadi antara Kereta Api (KA) Probowangi dengan minibus Elf di Lumajang, Jawa Timur merenggut 11 korban jiwa dan 4 luka berat.

Seluruh korban jiwa saat ini sudah dievakuasi ke RSUD dr. Haryoto Lumajang. Begitu pula dengan korban luka berat.

 BACA JUGA:

"Untuk korban tewas kita bawa ke RSUD Haryoto," kata Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang, Minggu (19/11/2023).

Saat ini seluruh korban, tewas maupun luka dan selamat telah dievakuasi. Dia pun mengimbau kepada pihak keluarga yang ingin mengecek identitas korban untuk menuju RSUD Haryoto, maupun Polres Lumajang.

 BACA JUGA:

"Jika ada keluarga korban silakan ke RSUD Haryoto dan Polres Lumajang," ucapnya.

Adapun, beradasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang diungkapkan identitas korban yang saat ini berada di RSUD Haryoto Lumajang, berikut identitasnya:

Korban luka berat

1. Tn. Warsito / 60 THN , banyu Urip wetan, Sawahan Surabaya

2. Tn. Bayu Trinanto /58 THN , kembang kuning kulon Sawahan Surabaya.

3. Ny. Ardhika / 57 THN , perumahan grand Hasanah Surabaya

4. Cucu dari Ny. Sri Rahayu / -/+ 8 THN , Simo Mulyo baru Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement