Tabrakan KA Probowangi vs Elf di Lumajang, Ini Identitas 11 Korban Tewas dan 4 Luka Berat

LUMAJANG - Kecelakaan maut yang terjadi antara Kereta Api (KA) Probowangi dengan minibus Elf di Lumajang, Jawa Timur merenggut 11 korban jiwa dan 4 luka berat.

Seluruh korban jiwa saat ini sudah dievakuasi ke RSUD dr. Haryoto Lumajang. Begitu pula dengan korban luka berat.

BACA JUGA:

"Untuk korban tewas kita bawa ke RSUD Haryoto," kata Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang, Minggu (19/11/2023).

Saat ini seluruh korban, tewas maupun luka dan selamat telah dievakuasi. Dia pun mengimbau kepada pihak keluarga yang ingin mengecek identitas korban untuk menuju RSUD Haryoto, maupun Polres Lumajang.

BACA JUGA:

"Jika ada keluarga korban silakan ke RSUD Haryoto dan Polres Lumajang," ucapnya.

Adapun, beradasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang diungkapkan identitas korban yang saat ini berada di RSUD Haryoto Lumajang, berikut identitasnya:

Korban luka berat

1. Tn. Warsito / 60 THN , banyu Urip wetan, Sawahan Surabaya

2. Tn. Bayu Trinanto /58 THN , kembang kuning kulon Sawahan Surabaya.

3. Ny. Ardhika / 57 THN , perumahan grand Hasanah Surabaya

4. Cucu dari Ny. Sri Rahayu / -/+ 8 THN , Simo Mulyo baru Surabaya.