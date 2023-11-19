Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bikin Resah Warga, 32 Remaja Diduga Geng Motor Diringkus Polisi di Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |03:31 WIB
Bikin Resah Warga, 32 Remaja Diduga Geng Motor Diringkus Polisi di Indramayu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Polisi menangkap 32 remaja yang diduga anggota geng motor saat melakukan konvoi di Jalan Raya Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (18/11/2023). Mereka ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat.

Kapolsek Losarang, AKP Hendro Ruhanda membenarkan kejadian tersebut. Para remaja itu diamankan atas aduan dari masyarakat, yang melaporkan adanya puluhan remaja diduga geng motor tengah melakukan konvoi di jalan raya Losarang.

Mendapat laporan tersebut, lanjut Hendro, sejumlah anggota Polsek Losarang pun segera mendatangi lokasi yang disebutkan, lalu mengamankan 32 orang remaja. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam pemeriksaan kami tidak menemukan senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut," ujar Kapolsek Losarang, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Meskipun begitu, Hendro menyatakan, polisi tetap melakukan tindakan preventif dengan memberi pembinaan, termasuk memanggil orang tua mereka.

"Kami melakukan pembinaan dan pendataan serta memanggil orang tua mereka untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari tindakan mereka," terang Kapolsek Losarang.

Selanjutnya, ungkap Hendro, para remaja itu diminta untuk membuat surat pernyataan dan menandatanganinya agar tidak mengulangi perilaku yang meresahkan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/525/2869007/berbuat-onar-di-kompleks-tni-dan-ribut-dengan-prajurit-begini-nasib-8-anggota-geng-motor-xtc-p0lC1bdPrt.jpg
Berbuat Onar di Kompleks TNI dan Ribut dengan Prajurit, Begini Nasib 8 Anggota Geng Motor XTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/525/2854048/mobil-patroli-polisi-diserang-geng-motor-di-tasikmalaya-2-orang-ditangkap-Vdqb8aawR6.jpg
Mobil Patroli Polisi Diserang Geng Motor di Tasikmalaya, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/525/2852381/cari-musuh-tidak-ketemu-geng-motor-ini-malah-bacok-pedagang-nasi-goreng-kkTVy1FSwv.jpg
Cari Musuh Tidak Ketemu, Geng Motor Ini Malah Bacok Pedagang Nasi Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2837250/kapolres-sukabumi-minta-anak-buahnya-tembak-anggota-geng-motor-yang-resahkan-warga-tN0jSWkaMX.jpg
Kapolres Sukabumi Minta Anak Buahnya Tembak Anggota Geng Motor yang Resahkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2836952/polisi-identifikasi-geng-motor-pembacok-warga-di-sukabumi-RXEeN5uQct.jpg
Polisi Identifikasi Geng Motor Pembacok Warga di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/525/2767850/geng-motor-serang-warga-di-cirebon-kocar-kacir-disamperin-polisi-g94n4zWyaC.jpg
Geng Motor Serang Warga di Cirebon, Kocar-Kacir Disamperin Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement