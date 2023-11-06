Asyik Pesta Miras, Kelompok Pemuda dan Geng Motor Ditangkap

CIMAHI - Sekelompok pemuda yang kedapatan memiliki obat-obatan terlarang diamankan polisi di wilayah Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu (4/10/2023) malam. Mereka diamankan saat sedang nongkrong.

Sekelompok pemudia itu diamankan di pertigaan Melong Kota Cimahi yang sedang nongkrong. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati obat-obatan terlarang dari berbagai jenis. Mereka itu gelandang ke Mapolres Cimahi, kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Cimahi.

"Kita mendapati jenis hexymer 19 butir dan tramadol sebanyak 3 butir. Kemudian diserahkan kepada Reserse Narkoba Polres Cimahi guna penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono saat dihubungi, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan, penangkapan terhadap sekelompok pemuda yang memiliki obat-obatan terlarang itu dimulai ketika Sat Sabhara Polres Cimahi melakukan Patroli Preventif untuk mengantisi kejahatan jalanan dari mulai pencurian dengan kekerasan, begal hingga geng motor yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Patroli dilakukan dengan menyisir jalan di wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Margaasih. Dari mulai Kebonkopi - Cimindi - Industri - Melong - Nanjung - Leuwigajah - Baros - Gandawijaya - Padasuka - Padalarang - Gadobangkong - Cipageran - Hj. Ghofur - Permata - Citereup - Kolmas - Cihanjuang - Cisarua - Parongpong - Ciwaruga -Cihideung - Pasirkaliki - Cibabat - Cigugur.

"Kemudian kita awasi juga di titik strong point pertigaan Nanjung, pertigaan Parongpong, pertigaan Pemkab Bandung Barat, Bundaran Leuwigajah dan pertigaan Kebonkopi," ucap Aldi.