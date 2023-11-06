Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Asyik Pesta Miras, Kelompok Pemuda dan Geng Motor Ditangkap

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |08:23 WIB
Asyik Pesta Miras, Kelompok Pemuda dan Geng Motor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

CIMAHI - Sekelompok pemuda yang kedapatan memiliki obat-obatan terlarang diamankan polisi di wilayah Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu (4/10/2023) malam. Mereka diamankan saat sedang nongkrong.

Sekelompok pemudia itu diamankan di pertigaan Melong Kota Cimahi yang sedang nongkrong. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati obat-obatan terlarang dari berbagai jenis. Mereka itu gelandang ke Mapolres Cimahi, kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Cimahi.

"Kita mendapati jenis hexymer 19 butir dan tramadol sebanyak 3 butir. Kemudian diserahkan kepada Reserse Narkoba Polres Cimahi guna penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono saat dihubungi, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan, penangkapan terhadap sekelompok pemuda yang memiliki obat-obatan terlarang itu dimulai ketika Sat Sabhara Polres Cimahi melakukan Patroli Preventif untuk mengantisi kejahatan jalanan dari mulai pencurian dengan kekerasan, begal hingga geng motor yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Patroli dilakukan dengan menyisir jalan di wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Margaasih. Dari mulai Kebonkopi - Cimindi - Industri - Melong - Nanjung - Leuwigajah - Baros - Gandawijaya - Padasuka - Padalarang - Gadobangkong - Cipageran - Hj. Ghofur - Permata - Citereup - Kolmas - Cihanjuang - Cisarua - Parongpong - Ciwaruga -Cihideung - Pasirkaliki - Cibabat - Cigugur.

"Kemudian kita awasi juga di titik strong point pertigaan Nanjung, pertigaan Parongpong, pertigaan Pemkab Bandung Barat, Bundaran Leuwigajah dan pertigaan Kebonkopi," ucap Aldi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Geng motor pesta miras Miras
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/519/3156234/king_abdi-Lpsc_large.jpg
Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139491/gudang_penyimpanan_ratusan_liter_ciu_dan_arak_bali_ilegal_beroperasi_7_tahun_digerebek-lBJ2_large.jpg
Gudang Penyimpanan Ratusan Liter Ciu dan Arak Bali Ilegal Beroperasi 7 Tahun Digerebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602/miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/340/3027764/asyik-tenggak-miras-dekat-masjid-12-remaja-ditangkap-7jQdTSuWWV.jpg
Asyik Tenggak Miras Dekat Masjid, 12 Remaja Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024063/34-orang-tewas-usai-tenggak-miras-beracun-80-dirawat-di-rs-karena-diare-parah-XIQBMywJ4r.jpg
34 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Beracun, 80 Dirawat di RS karena Diare Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/512/3019432/warga-semarang-tewas-usai-pesta-tuak-V8kdJESmzk.jpg
Warga Semarang Tewas Usai Pesta Tuak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement