HOME NEWS JABAR

Rangkul Milenial, Ganjartivity Gelar Bersih-Bersih Pantai Pangandaran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |13:13 WIB
Rangkul Milenial, Ganjartivity Gelar Bersih-Bersih Pantai Pangandaran
Relawan Ganjar di Pangandaran Jabar/ist
A
A
A

PANGANDARAN – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjartivity merangkul kaum milenial dan generasi Z dalam aksi sosial bersih-bersih pantai di Pantai Barat Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Ganjartivity merupakan simpatisan Ganjar Pranowo yang terdiri dari alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

"Kegiatan kita dari Ganjartivity di sini membersihkan lingkungan yang ada di Pantai Pangandaran terutama di Pesisir Pantai, dimana emang sampah ini masih jadi kendala yang akhirnya kita bikin gerakan pembersihan sampah ini," ujar Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia Rahman, Minggu (19/11/2023).

Kegiatan ini kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, Ganjartivity juga ingin mengajak para wisatawan untuk lebih peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kegiatan kita terutama melestarikan tempat wisata menjaga lingkungan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan terutama tidak membuang sampah sembarangan," ujar Dicky.

Halaman:
1 2
      
