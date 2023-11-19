Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Warga Madina Geger! Bocah Kelas 1 SD Hanyut sat Mandi di Sungai

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:03 WIB
Warga Madina Geger! Bocah Kelas 1 SD Hanyut sat Mandi di Sungai
Bocah SD tewas tenggelam di sungai/Foto: Liansah Rangkuti
A
A
A

 

MADINA - Seorang pelajar kelas 1 SD berinisial S, putra dari AN, dikabarkan tergelincir dan hanyut saat mandi di Sungai Muara Parlampungan Desa Parlampungan, Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut).

"Kami juga telah menghubungi Basarnas, Posko Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi TKP," ungkap Marwansyah camat Batang Natal kepada wartawan, minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Tampak di lokasi ada ratusan warga menelusuri tengah dan pinggiran Sungai Muara Parlampungan, bahkan ada TNI dan Polri hingga pemerintahan kecamatan barang Natal dan Desa Muara Parlampungan.

Seterusanya, saat dilakukan penelusuran berjam jam Sahrul ditemukan sejauh 3 kilometer dari titik hanyut. Kepala BPBD Madina Mukhsin Nasution membenarkan penemuan tersebut.

 BACA JUGA:

“Korban sudah ditemukan tim sekitar 3 kilometer dari lokasi hanyut. Korban kehilangan nyawa atau ditemukan meninggal dunia,” kata Mukhsin, Minggu (19/11/2023) pukul 13.20 WIB.

Kepala BPBD Madina ini menerangkan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement