Warga Madina Geger! Bocah Kelas 1 SD Hanyut sat Mandi di Sungai

MADINA - Seorang pelajar kelas 1 SD berinisial S, putra dari AN, dikabarkan tergelincir dan hanyut saat mandi di Sungai Muara Parlampungan Desa Parlampungan, Kecamatan Batangnatal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut).

"Kami juga telah menghubungi Basarnas, Posko Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi TKP," ungkap Marwansyah camat Batang Natal kepada wartawan, minggu (19/11/2023).

Tampak di lokasi ada ratusan warga menelusuri tengah dan pinggiran Sungai Muara Parlampungan, bahkan ada TNI dan Polri hingga pemerintahan kecamatan barang Natal dan Desa Muara Parlampungan.

Seterusanya, saat dilakukan penelusuran berjam jam Sahrul ditemukan sejauh 3 kilometer dari titik hanyut. Kepala BPBD Madina Mukhsin Nasution membenarkan penemuan tersebut.

“Korban sudah ditemukan tim sekitar 3 kilometer dari lokasi hanyut. Korban kehilangan nyawa atau ditemukan meninggal dunia,” kata Mukhsin, Minggu (19/11/2023) pukul 13.20 WIB.

Kepala BPBD Madina ini menerangkan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.