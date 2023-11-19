Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jelang Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Konsolidasi di Palembang

Erwin Setiawan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |06:08 WIB
Jelang Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Konsolidasi di Palembang
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

SUMSEL - Jelang Pilpres 2024 mendatang, DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, relawan serta partai pengusung, pemenangan Ganjar- Mahfud di Sumsel, menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan, di jalan Hang Tuah, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

Rapat koordinasi tersebut untuk melakukan pembenahan database menjadi menjadi poin penting yang akan di gaungkan sehingga Ganjar- Mahfud menang di Sumsel.

Dalam hitungan bulan, pesta demokrasi Indonesia pun akan dilaksanakan. Maka dari itu, yang menjadi point penting dalam rapat koordinasi ini yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database.

“Pembenahan database itu harus konkrit, jelas serta orang orang yang di percayakan mengelola database yakni orang yang benar-benar pendukung Ganjar-Mahfud,” kata Ketua DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, Bernadette Suzzana Langotukan.

Berdasarkan data sementara, untuk wilayah Sumsel, Ganjar- Mahfud masih menduduki peringkat kedua, setelah Prabowo- Gibran dan peringkat ketiga Anies – Muhaimin.

(Awaludin)

      
