Gelar Fun Mini Soccer Bersama Orsap Ganjar-Mahfud, Pemuda Perindo: Kita Agendakan Rutin

JAKARTA - Pemuda Perindo bersama organisasi sayap partai koalisi paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar fun mini soccer di Main Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/11/2023). Kegiatan itu digelar untuk mempererat silaturahmi antarorsap.

Wakil Ketua DPP Pemuda Perindo, Harry Prabowo, menjelaskan kegiatan olahraga bertajuk "Sport Unite People" itu sudah digelar dua kali. Adapun kegiatan kali ini diramaikan oleh perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Banteng Muda Indonesia (BMI), Angkatan Muda Kabah (AMK), dan Laskar Muda Hanura.

"Hari ini kami ada kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Ini volume 2 nya. Namanya sport unite people. Jadi, kami menyatukan teman-teman dari organisasi sayap kepemudaan partai pendukung Ganjar-Mahfud untuk menjadi sebuah mesin politik," ujar Harry.

"Kami bersyukur kawan-kawan hadir semua, dari TPN, AMK PPP, BMI PDIP, dan Lasmura Hanura. Kami sudah agendakan rutin sebagai silaturahmi ke depannya untuk memenangkan capres pilihan partai kami," sambungnya kemudian.

Kegiatan olahraga dipilih sebagai pemersatu orsap partai koalisi karena cocok dengan Ganjar yang gemar berolahraga. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu senang melakukan olahraga lari di waktu luangnya.

Adapun kegiatan fun mini soccer tersebut disambut antusias anak-anak muda dari berbagai orsap koalisi. Puluhan anak muda berkumpul di Lapangan Main Gandaria untuk mengikuti kegiatan itu.

Sebagai informasi, pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang.

(Khafid Mardiyansyah)