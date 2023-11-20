Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Relawan Ganjar Adakan Senam Sehat di Takalar, Diikuti Antusias Emak-Emak

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:29 WIB
Relawan Ganjar Adakan Senam Sehat di Takalar, Diikuti Antusias Emak-Emak
Relawan Ganjar mengadakan senam sehat di Takalar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TAKALAR - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Panrannuangku Takalar Dukung Ganjar mengadakan lomba senam bersama sejumlah perempuan yang terdiri dari anak muda dan ibu-ibu. Kegiatan tersebut merupakan upaya mendorong masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar.

"Gerakan Panrannuangku Takalar telah melaksanakan lomba senam untuk masyarakat setempat yang didomonasi oleh perempuan, kegiatan berlangsung atraktif kendati diguyur hujan deras," ujar Koordinator Gerakan Panrannuangku Takalar, Ichsan Daeng Bella.

Kegiatan berlangsung secara santai namun tetap mendapatkan respons positif dari segenap warga yang hadir mengikuti lomba tersebut di Limbungan, Pattasallang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu (19/11/2024).

Dijelaskan Ichsan, mekanisme dalam lomba tersebut dilakukan penilaian secara individu, di mana setiap peserta yang mengikuti gerakan dari instruktur dinilai dengan pertimbangan peserta dengan gerakan terbaik akan mendapatkan hadiah dari penyelenggara.

"Jadi para peserta akan mengikuti kegiatan lomba senam bersama, penilaian dilakukan secara individu, dimana peserta dengan gerakan terbaik akan mendapatkan hadiah," terang Ichsan.

Sontak masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut tampak senang dan fokus selama jalannya perlombaan tersebut. "Bagaimana ibu-ibu ini bisa dipersatukan melalui gerakan senam, bisa sehat dan bugar supaya ibu-ibu ini semakin riang gembira dalam melakukan aktifitas di rumah," jawabnya.

Selama ini, lanjut Ichsan, senam sudah menjadi rutinitas masyarakat setempat karena memang bagian dari program mingguan warga, sehingga kehadiran Gerakan Panrannuangku Takalar dalam mensupport perlombaan dirasa tepat untuk meningkatkan semangat masyarakat.

Halaman:
1 2
      
