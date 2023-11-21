Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban yang Terperangkap di Terowongan India Akhirnya Terlihat Setelah 9 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:09 WIB
Korban yang Terperangkap di Terowongan India Akhirnya Terlihat Setelah 9 Hari
Foto: Reuters.
SILKYARA – Puluhan orang yang terperangkap selama lebih dari seminggu di sebuah terowongan jalan raya di Himalaya India, untuk pertama kalinya terekam kamera pada, Selasa, (21/11/2023). Gambar pertama, yang muncul sembilan hari sejak terjadinya insiden itu, menunjukkan para korban berdiri di ruang terbatas dan berkomunikasi dengan petugas penyelamat.

Para pria tersebut terjebak di terowongan sepanjang 4,5 km di Negara Bagian Uttarakhand sejak terowongan tersebut runtuh pada awal 12 November dan dalam kondisi aman, kata pihak berwenang sebagaimana dilansir Reuters. Mereka juga akhirnya mendapatkan akses terhadap cahaya, oksigen, makanan, air, dan obat-obatan.

Pihak berwenang belum menyebutkan penyebab runtuhnya terowongan tersebut, namun wilayah tersebut rawan longsor, gempa bumi, dan banjir. Upaya untuk mengeluarkan 41 orang yang terjebak terhambat karena adanya halangan terkait pengeboran puing-puing di daerah pegunungan.

Video berdurasi 30 detik yang disediakan oleh pihak berwenang menunjukkan sekira selusin pria yang terjebak berdiri setengah lingkaran di depan kamera, mengenakan helm dan jaket pekerja konstruksi di atas pakaian mereka dengan latar belakang lampu di terowongan.

Seorang pekerja penyelamat di luar terdengar menyuruh orang-orang tersebut untuk menampilkan diri mereka di depan kamera satu per satu, untuk memastikan identitas mereka melalui peralatan walkie-talkie yang telah dikirimkan.

Video tersebut diambil melalui kamera endoskopi medis yang dimasukkan melalui pipa kedua yang lebih lebar, berdiameter 6 inci (15 cm), yang dibor melalui puing-puing pada Senin, (20/11/2023) kata pihak berwenang.

