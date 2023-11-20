Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tim Penyelamat Lakukan Pengeboran dari Atas Terowongan untuk Selamatkan 40 Pekerja yang Terperangkap

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:33 WIB
Tim Penyelamat Lakukan Pengeboran dari Atas Terowongan untuk Selamatkan 40 Pekerja yang Terperangkap
Tim penyelamat lakukan pengeboran dari atas terowongan untuk selamatkan 40 pekerja yang terperangkap (Foto: Reuters)
A
A
A

INDIA - Upaya untuk menyelamatkan 40 pekerja yang terperangkap di dalam terowongan yang runtuh di India utara telah diperluas dengan mencakup pengeboran dari atas terowongan.

Sebuah platform sedang dipersiapkan untuk menempatkan mesin bor di lokasi di negara bagian Uttarakhand, Himalaya.

Upaya lain untuk menjangkau para pekerja juga akan dilakukan dari mulut terowongan. Tiga upaya untuk menelusuri puing-puing di sana sejauh ini gagal.

Sebagian terowongan yang sedang dibangun ambruk setelah terjadi tanah longsor pada Minggu (19/11/2023) lalu.

Kontak dengan para pria tersebut telah terjalin dan mereka diberi oksigen dan makanan.

"Sebuah tempat tepat di atas terowongan telah diidentifikasi dan ditandai. Sebuah lubang akan dibor dari sana,” terang petugas Hutan Distrik Uttarkashi DP Baluni saat menjelaskan upaya penyelamatan terbaru pada Sabtu (18/11/2023).

Seorang penggali telah dibawa untuk membangun permukaan datar untuk mesin pengeboran.

Komandan yang memimpin tim penyelamat federal, Mayor Naman Narula, mengatakan dia berharap platform tersebut dapat dibangun pada Minggu (19/11/2023). Kedalaman lubang diperkirakan antara 300 dan 350 kaki (90-105m).

Halaman:
1 2
      
