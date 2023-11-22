Pembebasan Tawanan Hamas Untungkan Israel

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melakukan penggebrekan di wilayah Kota Tulkarem di Tepi Barat. (Foto: yenetnews)

GAZA - Terjadinya kesepakatan jeda peperangan empat hari dan pembebasan sandra Hamas serta disebut justru menguntungkan Israel. Apalagi, sampai Rabu (22/11) sore waktu WIB belum ada tanda tanda negara zionis tersebut menghentikan agresi dan serangan mereka ke Palestina.

Analisis itu disampaikan Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzahi Hanegbi. Menurut dia, kesepakatan membebaskan sandera yang ditahan Hamas di Gaza berarti tujuan perang Israel berhasil. Dan dari awal, Israel akan terus melakukan perang terhadap Hamas dan Jihad Islam Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sudah bersumpah akan terus melakukan perang terhadap Hamas. "Kesepakatan penyanderaan akan meningkatkan kedudukan internasional Israel dan legitimasinya dalam perjuangannya memberantas Hamas," kata Hanegbi dikutip dari ynetnews.

Sebagai bagian dari kesepakatan pelepasan sandera, Israel juga akan melepaskan tahanan Palestina. Menurut data Kementerian Kehakiman sudah ada 300 tahanan Palestina yang diperkirakan akan dibebaskan dengan imbalan sandera Israel.