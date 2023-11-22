Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Hamas Didukung Iran?

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:45 WIB
Apakah Hamas Didukung Iran?
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bertemu dengan Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, Juni 2023. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Iran merupakan pendukung utama organisasi militan Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Teheran dilaporkan telah memberikan dana, senjata, dan pelatihan kepada Hamas.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tahun 2020, Iran menyumbangkan sekitar USD100 juta per tahun kepada kelompok militan Palestina, termasuk Hamas.

Pada tahun 2023, berdasarkan sumber keamanan Israel, Iran telah meningkatkan pendanaannya secara signifikan untuk Hamas menjadi USD350 juta per tahun.

Dikutip dari Carnegie Endowment for International Peace, setelah Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober, yang menyebabkan 1.400 warga Israel tewas, terdapat laporan yang berbeda mengenai sejauh mana keterlibatan Iran.

Wall Street Journal melaporkan bahwa pejabat keamanan Iran ikut merencanakan serangan mendadak Hamas dan memberikan persetujuan untuk melaksanakan serangan tersebut.

Namun, para pejabat di Israel, AS, dan Iran, serta pimpinan Hamas sendiri, bersatu dalam menyangkal klaim laporan tersebut.

Meskipun begitu, beberapa pakar berpendapat bahwa bukti yang mendukung klaim tersebut terbatas dan kontradiktif.

Dukungan Iran juga semakin terlihat ketika pejabat di Teheran justru memuji serangan tersebut.

Rahim Safavi, penasihat Pemimpin Tertinggi Ali Hosseini Khamenei, memberikan selamat kepada pejuang Palestina dan menegaskan dukungan penuh dari Teheran "hingga pembebasan Palestina dan Yerusalem."

