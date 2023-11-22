Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Kerahkan Rudal Balistik Nuklir Baru ke Kaluga

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:04 WIB
Rusia Kerahkan Rudal Balistik Nuklir Baru ke Kaluga
Rudal balistik antarbenua Yars. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Rusia telah mengerahkan rudal balistik antarbenua Yars baru di pangkalan Kozelsk di wilayah Kaluga, barat daya Moskow, kantor berita RIA mengutip pernyataan kementerian pertahanan pada Rabu, (22/11/2023).

Rusia menggambarkan rudal Yars, yang dikembangkan pada tahun 2000-an dan mampu membawa banyak hulu ledak termonuklir, sebagai salah satu senjata terbarunya yang mampu menembus perisai rudal yang digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Resimen Kozelsk, tempat rudal baru dimasukkan ke dalam silo, adalah yang pertama di Pasukan Rudal Strategis Rusia yang mulai meningkatkan rudal Yars berbasis silo, kata RIA.

Rudal-rudal tersebut awalnya dikerahkan ke resimen lain dalam versi bergerak.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement