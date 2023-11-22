Rusia Kerahkan Rudal Balistik Nuklir Baru ke Kaluga

MOSKOW - Rusia telah mengerahkan rudal balistik antarbenua Yars baru di pangkalan Kozelsk di wilayah Kaluga, barat daya Moskow, kantor berita RIA mengutip pernyataan kementerian pertahanan pada Rabu, (22/11/2023).

Rusia menggambarkan rudal Yars, yang dikembangkan pada tahun 2000-an dan mampu membawa banyak hulu ledak termonuklir, sebagai salah satu senjata terbarunya yang mampu menembus perisai rudal yang digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Resimen Kozelsk, tempat rudal baru dimasukkan ke dalam silo, adalah yang pertama di Pasukan Rudal Strategis Rusia yang mulai meningkatkan rudal Yars berbasis silo, kata RIA.

Rudal-rudal tersebut awalnya dikerahkan ke resimen lain dalam versi bergerak.

