Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia: Pernyataan Israel Tentang Bom Nuklir Munculkan Banyak Pertanyaan Besar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:12 WIB
Rusia: Pernyataan Israel Tentang Bom Nuklir Munculkan Banyak Pertanyaan Besar
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa, (7/11/2023) mengatakan bahwa pernyataan seorang menteri muda Israel yang tampaknya menyatakan keterbukaan terhadap gagasan Israel melakukan serangan nuklir di Gaza telah menimbulkan banyak pertanyaan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu, (5/11/2023) memberhentikan Menteri Warisan Budaya Amihay Eliyahu, dari partai sayap kanan dalam pemerintahan koalisi, dari pertemuan kabinet "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara radio tentang opsi menjatuhkan bom nuklir di Gaza untuk menghancurkan Hamas, Eliyahu menjawab: "Itu salah satu caranya."

“Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, seperti dikutip oleh kantor berita negara RIA.

Zakharova mengatakan masalah utamanya adalah Israel tampaknya mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir.

Israel tidak secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir meskipun Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan Israel memiliki sekira 90 hulu ledak nuklir.

“Pertanyaan nomor satu – ternyata kita sedang mendengar pernyataan resmi tentang keberadaan senjata nuklir?” kata Zakharova sebagaimana dilansir Reuters.

“Jika demikian, katanya, lalu di manakah Badan Energi Atom Internasional dan inspektur nuklir internasional?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Senjata Nuklir Israel Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement