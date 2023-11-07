Rusia: Pernyataan Israel Tentang Bom Nuklir Munculkan Banyak Pertanyaan Besar

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa, (7/11/2023) mengatakan bahwa pernyataan seorang menteri muda Israel yang tampaknya menyatakan keterbukaan terhadap gagasan Israel melakukan serangan nuklir di Gaza telah menimbulkan banyak pertanyaan.

BACA JUGA: Menteri Israel Usulkan Jatuhkan Bom Nuklir di Jalur Gaza untuk Lenyapkan Hamas

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu, (5/11/2023) memberhentikan Menteri Warisan Budaya Amihay Eliyahu, dari partai sayap kanan dalam pemerintahan koalisi, dari pertemuan kabinet "sampai pemberitahuan lebih lanjut".

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara radio tentang opsi menjatuhkan bom nuklir di Gaza untuk menghancurkan Hamas, Eliyahu menjawab: "Itu salah satu caranya."

“Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, seperti dikutip oleh kantor berita negara RIA.

Zakharova mengatakan masalah utamanya adalah Israel tampaknya mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir.

Israel tidak secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir meskipun Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan Israel memiliki sekira 90 hulu ledak nuklir.

“Pertanyaan nomor satu – ternyata kita sedang mendengar pernyataan resmi tentang keberadaan senjata nuklir?” kata Zakharova sebagaimana dilansir Reuters.

“Jika demikian, katanya, lalu di manakah Badan Energi Atom Internasional dan inspektur nuklir internasional?