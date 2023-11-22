Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelaku Pembunuhan Mahahsiswi di Riau Ditangkap, Ini Motifnya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |00:05 WIB
Pelaku Pembunuhan Mahahsiswi di Riau Ditangkap, Ini Motifnya
Pembunuhan mahasiswi di Riau ditangkap. (MPI)
PEKANBARU - Polres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau menangkap Zulkifli setelah ketahuan bersembunyi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Diketahui kalau pria berusia 24 tahun ini merupakan pelaku pembunuhan seorang mahasiswi.

"Pelaku sudah berhasil ditangkap," kata Kapolres Inhu AKPB Dody Wirawijaya, didampingi Wakapolres Kompol Tedy Ardian dan Kasat Reskrim AKP Prima Selasa (21/11/2023).

Zulkifli ditangkap Satuan Reskrim Polres Inhu di daerah Dusun Kapalo Bukit, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Usai membunuh, pelaku melarikan diri dan membawa barang barang milik korban.

Kasus pembunuhan ini terungkap saat polisi mendapat informasi ada temuan tengkorak pada 13 November 2023 di di PLTD Desa Teluk Erong Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Inhu.

"Saat itu ada warga sedang mencari burung dan menemukan kerangka di semak belukar. Kemudian anggota reskrim melakukan olah TKP. Di lokasi tidak ditemukan identitas korban. Namun dari pakaian yang ditemukan bahwa itu adalah wanita," tambah Kasat Reskrim AKP Prima.

Setelah itu didapat informasi kalau memang ada warga yang kehilangan anggota keluarga. Setelah dicocokkan akhirnya memang kerangka yang ditemukan adalah korban yakni Suryani Ningsih (21).

Dari keterangan saksi mata, bahwa terakhir korban diketahui pergi dengan Zulkifli pada 1 November 2023. Setelah itu tidak ada kabar dari korban. Polisi mencari ke kosan Zulkifli namun tidak ditemukan. Belakangan diketahui tersangka kabur ke Sumatera Barat.

