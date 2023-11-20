Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kesal Ditagih, Emak-Emak Bunuh Wanita Penagih Utang Bank Keliling

Budi Setiawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:36 WIB
Kesal Ditagih, Emak-Emak Bunuh Wanita Penagih Utang Bank Keliling
Ibu rumah tangga bunuh wanita penagih utang di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Budi Setiawan)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang perempuan penagih utang bank keliling di Sukabumi, Jawa Barat tewas di tangan ibu rumah tangga yang merupakan debiturnya sendiri.

Ironisnya, pelaku menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke aliran sungai agar warga tidak curiga korban ditutupi kasur.

Seorang ibu rumah tangga berinisial PS tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku diringkus polisi di rumahnya di Kampung Lio Santa, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, pada Jumat 17 November 2023 malam.

Pelaku diduga telah membunuh seorang wanita berinisial RS, penagih utang bank keliling yang menagih utang ke rumahnya.

Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setyawan Wibowo, peristiwa itu bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang. Di rumah pelaku korban sempat terlibat keributan hingga terjadi pembunuhan.

Korban tewas dicekik dengan sabuk dan pukulan benda tumpul di kepalanya. Ssai dibunuh, pelaku menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke Sungai Cipelang. Untuk mengelabui warga jasad korban ditutupi kasur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement