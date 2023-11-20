Kesal Ditagih, Emak-Emak Bunuh Wanita Penagih Utang Bank Keliling

Ibu rumah tangga bunuh wanita penagih utang di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Budi Setiawan)

SUKABUMI - Seorang perempuan penagih utang bank keliling di Sukabumi, Jawa Barat tewas di tangan ibu rumah tangga yang merupakan debiturnya sendiri.

Ironisnya, pelaku menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke aliran sungai agar warga tidak curiga korban ditutupi kasur.

Seorang ibu rumah tangga berinisial PS tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku diringkus polisi di rumahnya di Kampung Lio Santa, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, pada Jumat 17 November 2023 malam.

Pelaku diduga telah membunuh seorang wanita berinisial RS, penagih utang bank keliling yang menagih utang ke rumahnya.

Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setyawan Wibowo, peristiwa itu bermula saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang. Di rumah pelaku korban sempat terlibat keributan hingga terjadi pembunuhan.

Korban tewas dicekik dengan sabuk dan pukulan benda tumpul di kepalanya. Ssai dibunuh, pelaku menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke Sungai Cipelang. Untuk mengelabui warga jasad korban ditutupi kasur.