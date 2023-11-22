Gempa Magnitudo 5 Guncang Pegunungan Bintang Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa berkekuatan magnitudo 5 mengguncang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, Rabu (22/11/2023) dini hari.

Dilansir dari cuitan BMKG di akun X @InfoBMKG, gempa mengguncang Kabupaten Pengunungan Bintang Papua pada 22 November 2023 pukul 02.44 WIB. Adapun kedalaman pusat gempa berada pada 61 kilometer.

"Mag:5.0, 22-Nov-2023 02:44:16WIB, Lok:5.70LS, 146.05BT (628 km Tenggara PEG-BINTANG-PAPUA), Kedlmn:61 Km," demikian cuitan BMKG dikutip Rabu (22/11/2023) dini hari.

BMKG memperingati bahwa informasi itu bisa berubah lantaran pengolahan data belum stabil. Pasalnya, informasi itu mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," kata BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)