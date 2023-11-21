Gempa M3,4 Guncang Padang Sidempuan

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut berlangsung pukul 17:41 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 21-Nov-2023 17:41:05WIB, Lok:1.23LU, 98.83BT (51 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT), Kedlmn:52 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )