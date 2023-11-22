Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Minta Biaya Berobat Anak, Istri di Pesisir Barat Malah Dianiaya Suami

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:27 WIB
Miris! Minta Biaya Berobat Anak, Istri di Pesisir Barat Malah Dianiaya Suami
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PESISIR BARAT - Seorang pria berinisial UM (47) ditangkap Unit Tekab 308 Polsek Pesisir Tengah, lantaran diduga menganiaya sang istri berinisial RN (42). Warga Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat itu diringkus polisi di kediamannya pada Senin 20 November 2023.

Kasi Humas Polres Pesisir Barat, Ipda Casiyono mengatakan, tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Pesisir Barat.

Adapun peristiwa KDRT itu terjadi pada Sabtu (11/11) lalu sekitar pukul 19.00 wib. Saat itu, kata Casiyono, korban mendatangi tersangka untuk memberitahu bahwa ketiga anaknya sakit dan butuh biaya berobat.

Lalu, korban menyuruh tersangka untuk menjenguk anaknya, tapi tersangka malah emosi dan marah terhadap korban serta menuduh yang tidak-tidak.

"Tersangka malah menampar mulut korban sekali, terus memukul wajah kanan korban sebanyak tiga kali dan memukul ke arah mata kiri, mata kanan dan telinga sebelah kiri," ujar Casiyono dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Tak sampai disitu, kata Casiyono, tersangka juga membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak dua kali. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di mata sebelah kiri, kanan dan menghitam. Sedangkan bola matanya memerah, pangkal hidung lebam, telinga kiri kurang pendengaran.

Halaman:
1 2
      
