HOME NEWS YOGYA

Suami Tusuk Istri yang Minta Cerai, Setelahnya Minum Racun Serangga

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:20 WIB
Suami Tusuk Istri yang Minta Cerai, Setelahnya Minum Racun Serangga
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

YOGYAKARTA - Diduga terlibat cekcok dengan istri, seorang pria di Gunungkidul, Yogyakarta, nekat menusuk istri menggunakan pisau. Setelah itu, sang suami lantas menenggak racun serangga hingga akhirnya keduanya dilarikan ke rumah sakit yang berbeda.

Cekcok suami-istri itu terjadi diduga sang istri minta cerai, namun sang suami malah melakukan penganiayaan kepada istrinya.

Terduga pelaku berinisial R nekat melakukan penganiayaan dengan menusuk istri menggunakan pisau hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Luka tersebut berada di bagian tangan, leher, dan perut korban.

Kejadian berawal pada, Selasa 21 November 2023, saat R beserta sang istri terlibat adu mulut karena diduga sang istri hendak meminta cerai.

Di tengah pertikaian tersebut, tiba-tiba terduga pelaku melakukan tindakan penganiayaan menggunakan pisau hingga korban terluka. Usai melakukan penganiayaan, terduga pelaku lantas mengambil racun serangga lalu menenggaknya.

"Keduanya langsung dilarikan kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan," ujar Kepala Dusun Grogol 2, Tugiyono, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
