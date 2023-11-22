Viral Siswi SMP Dikeroyok Teman Sekelas, Mulut Korban Dibekap saat Minta Tolong Guru

JAKARTA - Viral video S (13), seorang pelajar perempuan kelas 2 SMP di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi korban pengeroyokan teman kelasnya.

Dalam video itu, korban dikeroyok oleh 4 teman kelasnya di dalam ruang kelas. Para pelaku mencoba menarik dan membekap mulut korban yang hendak berteriak memanggil dan meminta tolong gurunya.

Bibi korban, Kasmawat mengatakan bahwa korban mengalami trauma dan terpaksa pindah sekolah lantaran takut kembali menjadi korban perundungan.

"Awalnya pihak keluarga menduga S meminta pindah atas kemauanya sendiri. Namun setelah video pengeroyokan korban viral di media sosial keluarga baru mengetahui alasan korban minta pindah sekolah," kata dia, Rabu (22/11/2023).

Keluarga korban yang tak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katobu.