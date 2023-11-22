Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Siswi SMP Dikeroyok Teman Sekelas, Mulut Korban Dibekap saat Minta Tolong Guru

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:01 WIB
Viral Siswi SMP Dikeroyok Teman Sekelas, Mulut Korban Dibekap saat Minta Tolong Guru
Siswi SMP dikeroyok teman sekelas (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral video S (13), seorang pelajar perempuan kelas 2 SMP di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi korban pengeroyokan teman kelasnya.

Dalam video itu, korban dikeroyok oleh 4 teman kelasnya di dalam ruang kelas. Para pelaku mencoba menarik dan membekap mulut korban yang hendak berteriak memanggil dan meminta tolong gurunya.

Bibi korban, Kasmawat mengatakan bahwa korban mengalami trauma dan terpaksa pindah sekolah lantaran takut kembali menjadi korban perundungan.

"Awalnya pihak keluarga menduga S meminta pindah atas kemauanya sendiri. Namun setelah video pengeroyokan korban viral di media sosial keluarga baru mengetahui alasan korban minta pindah sekolah," kata dia, Rabu (22/11/2023).

Keluarga korban yang tak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katobu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement